Как повысить разрешение картинки без потери качества
Повышать разрешение картинок без потери качества совсем не сложно: в Интернете можно найти много инструментов, созданных специально для этой задачи. Портал makeuseof.com поделился рекомендациями для тех, кто хочет увеличивать изображения без головной боли.
BeFunky
BeFunky — онлайн-платформа, которой можно пользоваться с любого компьютера без установки какого-либо стороннего софта. Помимо повышения разрешения картинок сервис имеет и другие функции, которые делают его фактически самостоятельным фоторедактором.
- Перетащите нужное вам изображение в окно BeFunky.
- Выберите опцию Resize в меню слева.
- Измените размер картинки, задав значение пикселей или процентное соотношение.
- Подтвердите изменения.
Image Enlarger
Еще один онлайн-инструмент, предназначенный специально для изменения размеров картинок. Интерфейс выглядит немного устаревшим, но в остальном Image Enlarger — тоже рабочий вариант.
- Выберите нужное вам изображение. Image Enlarger обрабатывает картинки по одной — не целыми пачками.
- Выберите формат, в котором будет сохранено отредактированное изображение: JPG или PNG.
- Под строкой Define dimension for the enlarged image вы можете задать либо конкретный размер картинки в пикселях, либо изменить приближение (Zoom factor). Лимит — 4 500 пикселей.
- Нажмите Start.
Fotor Image Enlarger
- Откройте Fotor Image Enlarger и выберите опцию Enlarge Image Now.
- Перетащите нужные вам картинки.
- Нажмите Apply.
Upscale Pics
- Перетащите изображение в окно Upscale Pics. Платформа поддерживает обработку нескольких картинок одновременно.
- Выберите желаемое увеличение (от х2 до х8) или задайте размер картинки в пикселях.
- Выберите формат, в котором будет сохранено отредактированное изображение: JPG или PNG.
- Нажмите Start Processing.
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