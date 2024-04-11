Как повысить разрешение картинки без потери качества

Повышать разрешение картинок без потери качества совсем не сложно: в Интернете можно найти много инструментов, созданных специально для этой задачи. Портал makeuseof.com поделился рекомендациями для тех, кто хочет увеличивать изображения без головной боли.

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BeFunky — онлайн-платформа, которой можно пользоваться с любого компьютера без установки какого-либо стороннего софта. Помимо повышения разрешения картинок сервис имеет и другие функции, которые делают его фактически самостоятельным фоторедактором.

Перетащите нужное вам изображение в окно BeFunky.

Выберите опцию Resize в меню слева.

в меню слева. Измените размер картинки, задав значение пикселей или процентное соотношение.

Подтвердите изменения.

Еще один онлайн-инструмент, предназначенный специально для изменения размеров картинок. Интерфейс выглядит немного устаревшим, но в остальном Image Enlarger — тоже рабочий вариант.

Выберите нужное вам изображение. Image Enlarger обрабатывает картинки по одной — не целыми пачками.

Выберите формат, в котором будет сохранено отредактированное изображение: JPG или PNG.

Под строкой Define dimension for the enlarged image вы можете задать либо конкретный размер картинки в пикселях, либо изменить приближение ( Zoom factor ). Лимит — 4 500 пикселей.

вы можете задать либо конкретный размер картинки в пикселях, либо изменить приближение ( ). Лимит — 4 500 пикселей. Нажмите Start.

Откройте Fotor Image Enlarger и выберите опцию Enlarge Image Now .

. Перетащите нужные вам картинки.

Нажмите Apply.