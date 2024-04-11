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Как повысить разрешение картинки без потери качества

Повышать разрешение картинок без потери качества совсем не сложно: в Интернете можно найти много инструментов, созданных специально для этой задачи. Портал makeuseof.com поделился рекомендациями для тех, кто хочет увеличивать изображения без головной боли.

Как повысить разрешение картинки без потери качества
© Unsplash

BeFunky

BeFunky — онлайн-платформа, которой можно пользоваться с любого компьютера без установки какого-либо стороннего софта. Помимо повышения разрешения картинок сервис имеет и другие функции, которые делают его фактически самостоятельным фоторедактором.

  • Перетащите нужное вам изображение в окно BeFunky.
  • Выберите опцию Resize в меню слева.
  • Измените размер картинки, задав значение пикселей или процентное соотношение.
  • Подтвердите изменения.

Image Enlarger

Еще один онлайн-инструмент, предназначенный специально для изменения размеров картинок. Интерфейс выглядит немного устаревшим, но в остальном Image Enlarger — тоже рабочий вариант.

  • Выберите нужное вам изображение. Image Enlarger обрабатывает картинки по одной — не целыми пачками.
  • Выберите формат, в котором будет сохранено отредактированное изображение: JPG или PNG.
  • Под строкой Define dimension for the enlarged image вы можете задать либо конкретный размер картинки в пикселях, либо изменить приближение (Zoom factor). Лимит — 4 500 пикселей.
  • Нажмите Start.

Fotor Image Enlarger

  • Откройте Fotor Image Enlarger и выберите опцию Enlarge Image Now.
  • Перетащите нужные вам картинки.
  • Нажмите Apply.

Upscale Pics

  • Перетащите изображение в окно Upscale Pics. Платформа поддерживает обработку нескольких картинок одновременно.
  • Выберите желаемое увеличение (от х2 до х8) или задайте размер картинки в пикселях.
  • Выберите формат, в котором будет сохранено отредактированное изображение: JPG или PNG.
  • Нажмите Start Processing.
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