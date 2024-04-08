Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» официально допущена к пуску. Об этом сообщает Telegram-канал корпорации «Роскосмос». Газета.Ru

Старт ракеты с площадки намечен на 12:00 мск 9 апреля. Примерно через 12 минут после пуска разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары». ТАСС

«Ангара-А5» является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива, отмечается на сайте Роскосмоса. Ракета-носитель «Ангара» в ближайшей перспективе должна полностью заменить «Протон-М». ТК «Звезда»