Представлены новые дешевые смартфоны Tecno c большим аккумулятором

Китайский производитель электроники Tecno анонсировал смартфоны Pova 6 и Pova 6 Neo, которые являются младшими версиями модели Pova 6 Pro, представленной весной 2024 года. Об этом сообщает издание GSMArena.

Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми экранами FHD+ с частотой 120 Гц. Pova 6 при этом имеет панель AMOLED, а Pova 6 Neo – IPS. Оба телефона также используют один и тот же чипсет MediaTek G99 Ultimate, поддерживают Dolby Atmos и дизайн, вдохновленный геймерскими гаджетами.

Pova 6 получил более мощные камеры и аккумулятор емкостью 6000 мАч с зарядкой 70 Вт. Pova 6 Neo предлагает более крупный аккумулятор емкостью 7000 мАч с зарядкой 33 Вт.

Pova 6 оснащен основной камерой на 108 Мп с размером пикселя 0,7 мкм и фронтальной камерой на 32 Мп с двухцветной светодиодной вспышкой. Pova 6 Neo имеет основную камеру на 50 МП и «фронталку» на 8 МП. Программное обеспечение обоих представлено оболочкой HiOS 14 на базе Android 14.

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Pova 6 выпускается в вариантах 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, а Pova 6 Neo – в версиях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Tecno Pova 6 имеет цвета Comet Green, Meteorite Grey и Interstellar Blue. У Pova 6 Neo доступны варианты Starry Silver, Comet Black и Comet Green.

Tecno пока не раскрыла стоимость новинок, однако упомянутая выше старшая модель Pova 6 Pro в России продается за 24 тыс. руб. Исходя из этого можно предположить, что за Pova 6 и Pova 6 Neo вендор будет просить меньше.