Российские ученые создали металлические ткани для космических антенн

Ученые из Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина разработали новую технологию производства металлотрикотажных тканей. Эти гибкие и легкие материалы, связанные из металлической микропроволоки, применяются в конструкциях крупных антенн для спутников и космических аппаратов. Они обладают высокой отражающей способностью и прочностью, что делает их идеальным выбором для использования в космических условиях.

© Ferra.ru

Ученые отмечают, что основное преимущество новых тканей заключается в их структуре. Они лучше подходят для создания самораскладывающихся конструкций благодаря разнообразным видам петель и изменяемым характеристикам. Ткани изготавливаются из тугоплавких металлов, таких как вольфрам и молибден, и покрываются слоем золота для усиления отражающего эффекта.

Эта технология может помочь в изучении дальнего космоса и найдет применение на Земле. Такие материалы могут быть использованы для создания специализированных материалов с различными свойствами, такими как термостойкость и радиозащита.