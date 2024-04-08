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Оценено количество пластика на дне Мирового океана

Ученые из Национального научного агентства Австралии CSIRO и Университета Торонто (Канада) провели исследование, чтобы узнать, какие количество пластикового мусора скопилось на дне Мирового океана. Результаты показали, что общий объем мусора может достигать 11 млн тонн.

Оценено количество пластика на дне Мирового океана
© Мир 24

Каждую минуту в океан попадает целый грузовик пластика. Ожидается, что к 2040 году количество производимых в мире пластиковых изделий удвоится, так что проблема загрязнения еще сильнее усугубится.

«Мы обнаружили, что дно океана стало резервуаром большей части пластикового загрязнения. По оценкам, на него опускается от 3 до 11 миллионов тонн пластика», – отметили авторы научной работы.

Исследование ученых было основано на данных с дистанционно управляемых транспортных средств (ROV) и донных тралов. Авторы отметили, что большая часть пластика скапливается вокруг континентов. Примерно половина (46%) загрязнений находится на глубине менее 200 метров. На глубине от 200 до 11 тысяч метров содержатся оставшиеся 54%.

Внутренние и мелководные моря занимают гораздо меньшую площадь на поверхности Земли, чем океаны (11% против 56%). Но они содержат столько же пластической массы, сколько и остальная часть океанского дна. В целом, объем пластика на дне примерно в 100 раз превышает количество пластика, плавающего на поверхности, сообщает сайт CSIRO.

Ученые отметили, что исследование помогло лучше понять механизмы переноса и накопления пластика в Мировом океане. Это позволит предпринять более эффективные меры по борьбе с пластиковым загрязнением.

Ранее сообщалось, что в пластике выявили 16 тысяч химических веществ. Из них 4000 оказались опасными для здоровья.

Наука и техника
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Канада