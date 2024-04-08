Оценено количество пластика на дне Мирового океана

Ученые из Национального научного агентства Австралии CSIRO и Университета Торонто (Канада) провели исследование, чтобы узнать, какие количество пластикового мусора скопилось на дне Мирового океана. Результаты показали, что общий объем мусора может достигать 11 млн тонн.

© Мир 24

Каждую минуту в океан попадает целый грузовик пластика. Ожидается, что к 2040 году количество производимых в мире пластиковых изделий удвоится, так что проблема загрязнения еще сильнее усугубится.

«Мы обнаружили, что дно океана стало резервуаром большей части пластикового загрязнения. По оценкам, на него опускается от 3 до 11 миллионов тонн пластика», – отметили авторы научной работы.

Исследование ученых было основано на данных с дистанционно управляемых транспортных средств (ROV) и донных тралов. Авторы отметили, что большая часть пластика скапливается вокруг континентов. Примерно половина (46%) загрязнений находится на глубине менее 200 метров. На глубине от 200 до 11 тысяч метров содержатся оставшиеся 54%.

Внутренние и мелководные моря занимают гораздо меньшую площадь на поверхности Земли, чем океаны (11% против 56%). Но они содержат столько же пластической массы, сколько и остальная часть океанского дна. В целом, объем пластика на дне примерно в 100 раз превышает количество пластика, плавающего на поверхности, сообщает сайт CSIRO.

Ученые отметили, что исследование помогло лучше понять механизмы переноса и накопления пластика в Мировом океане. Это позволит предпринять более эффективные меры по борьбе с пластиковым загрязнением.

Ранее сообщалось, что в пластике выявили 16 тысяч химических веществ. Из них 4000 оказались опасными для здоровья.