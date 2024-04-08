Названа дата анонса смартфона Oppo A3 Pro

Oppo официально объявила дату анонса смартфона Oppo A3 Pro 5G и раскрыла его цвета. Презентация состоится 12 апреля в Китае в 14:30 по местному времени.

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Oppo A3 Pro будет доступен в трех цветах: лазурный, розовый (Yun Jin Powder) и горный синий (Mountain Blue). Лазурный вариант будет иметь стеклянную заднюю панель, а розовый и синий — из веганской кожи.

Характеристики нового устройства еще не раскрыты, но известно, что он будет иметь размер 162,7 x 74,5 x 7,8 мм и 6.7-дюймовый дисплей.

© Gizmochina

© Gizmochina

© Gizmochina

Ожидается, что Oppo A3 Pro будет похож на своего предшественника, Oppo A2 Pro. То есть околофлагманский процессор, быструю внутреннюю и оперативную память, а также хороший набор камер вместе с емким аккумулятором.