В Армении прошли испытания роботов и скафандров для исследования Марса

В Армении завершили тестировать скафандры и роботов для марсианских миссий. Целый месяц пятеро европейских исследователей провели в изоляции, на аналоговой космической станции. Почему Армения стала тестовым полигоном для симуляции высадки человека на Марс, узнала корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.

Армения выступила в роли Марса в проекте симуляции межпланетной миссии. Выбор пал на Араратскую область. Климат здесь полупустынный, геология и ландшафт напоминают марсианские. Одно из отличий – кустарники, которых точно нет на красной планете. А еще на Марсе нет палящего солнца. Там температура – минус 70, а вот морфология почвы и минералы почти идентичны.

«Мы исследовали армянский Марс. Роботы приносили нам образцы грунта из разных слоев. Это дает представление, как формировался покров на Красной планете. Ведь почва в Араратской области и та, которую привезли с Марса, очень похожи», – рассказал астронавт из Австрии Кармен Колер.

В этом хабе астронавты жили в изоляции почти месяц: провели 15 научных экспериментов, отрабатывали взаимодействие с роботами, выращивали микрозелень по итальянской технологии и питались собственным урожаем.

«Из Армении работали две группы ученых из 30 человек. Вместе с другими исследователями они 1,5 года вели подготовительные работы. Над этим проектом трудились 300 ученых из 26 стран мира», – отметил основатель Армянского космического форума Айк Асланян.

Обычная одежда для жизни в хабе, а на выход за его пределы – 50-килограммовый скафандр. И это тоже вызов – нужно уметь двигаться и нажимать на кнопки джойстика. Каждый шаг в скафандре – прохождение через «атмосферный шлюз».

«На спине – система жизнеобеспечения, внутри – множество датчиков, которые измеряют твою концентрацию, температуру тела, давление, работу сердца. Все это поступает на экран медиков», – объяснил астронавт из Австрии Роберт Вайлд.

Костюм – аналог того, что будут использовать на Марсе. А вот когда? Ученые не спешат прогнозировать, исследования в Армении называют «детской стадией».

«Расстояние до Марса в тысячу раз длиннее, чем до Луны. Много лет назад полет на Луну тоже был серьезным вызовом. Путь до Красной планеты займет восемь месяцев, столько же обратно. Очень важно, что мы сегодня оснащены технологически. Следующее поколение сможет отправиться на Марс», – заявил руководитель аналоговой миссии «Амади-24» Геннот Грумер.

Станцию в Араратской области решили не демонтировать. Она послужит базой для новых исследований. Армянские специалисты планируют создать и второй модуль для космических исследований.