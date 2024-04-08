Названы 6 лучших функций и нововведений HyperOS

Новая HyperOS от Xiaomi предлагает более легкий и быстрый интерфейс с множеством интересных функций. Независимо от того, являетесь ли вы опытным пользователем Xiaomi или только что обновились, Gizmochina назвали 6 лучших функций HyperOS, которые вы «не захотите пропустить».

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Создайте экран блокировки своей мечты

HyperOS позволяет вам раскрыть свой «творческий потенциал», предлагая множество вариантов оформления экрана блокировки, шрифтов и стилей часов. Играйте с цветами, добавляйте эффекты глубины и персонализируйте свой экран блокировки, чтобы он идеально соответствовал вашему стилю.

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Более удобное управление фотографиями с помощью галереи

HyperOS повышает уровень управления фотографиями. Новое приложение «Галерея» может похвастаться функцией интеллектуального вырезания фотографий, позволяющей без труда выделять объекты, удалять или менять фон. Кроме того, вкладка «Рекомендуемое» позволяет всегда держать под рукой часто используемые параметры редактирования.

Динамический вырез

Вдохновившись Dynamic Island в iPhone, HyperOS предлагает свою собственную версию. Этот тонкий визуальный элемент добавляет изюминку при подключении зарядного устройства, активации функции Battery Saver или переходе в режим Do Not Disturb.

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Оптимизированный центр управления

HyperOS отказалась от ярлыков иконок в пользу минимализма, но не волнуйтесь — при желании их можно легко вернуть обратно. Наслаждайтесь более крупными иконками для лучшей видимости, все они отображаются на одном экране с возможностью прокрутки для быстрого доступа. Любители музыки также оценят выделенный ярлык музыкального плеера.

Многозадачность без усилий

HyperOS оптимизирует многозадачность, позволяя легко управлять несколькими приложениями одновременно. Используйте удобные значки быстрого доступа для смены положения разделенного экрана или закрытия плавающих окон приложений.

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Навязчивое ПО? Оно нам не надо

HyperOS позволяет удалять большинство предустановленных приложений. Эта функция давно ожидалась, она освобождает ценное пространство для хранения данных и потенциально повышает производительность.