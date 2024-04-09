Астроном объяснила, почему корона Солнца во время затмения была «лохматой»

Корона Солнца во время затмения 8 апреля имела "лохматый" вид, так как светило сейчас находится в активной фазе. Справа можно было разглядеть большой протуберанец - плазменное уплотнение в короне, напоминающее всплеск.

Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

"Солнце находится в активной фазе. На трансляции мы видели "лохматую" корону Солнца: лучи были во все стороны. Справа (на 16-17 часов) явно был заметен большой протуберанец. Финальное изображение даст очень красивую корону", - сказала Кошман корреспонденту ТАСС.

Окончательные итоги затмения требуют анализа снимков всех фаз затмения, сделанных с использованием разных фильтров. Из них будет сформировано финальное изображение короны. Специалистам потребуется время на обработку данных, уточнила она.

О затмении

Солнечное затмение наблюдалось 8 апреля с 18:42 мск до 23:52 мск. Во время затмения лунная тень прочертила линию шириной 198 км на поверхности Земли. Наблюдатели, находившиеся на этих территориях (в их числе - США, Канада и Мексика), смогли увидеть, как Луна полностью закрывает собой Солнце.

Максимальная фаза, в течение которой Солнце полностью было закрыто Луной, составила 4 минуты 28 секунд. Она наблюдалась в 21:17 по московскому времени на севере Мексики. Частные фазы были видны в Северной и Южной Америке, в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России затмение не наблюдалось.