OnePlus 12R назвали одним из лучших среди современных смартфонов

В одном из выпусков на YouTube-канале Quke.ru эксперт рассказал о плюсах и минусах смартфона OnePlus 12R (Ace 3).

OnePlus 12R позиционируется чуть ниже, чем OnePlus 12 (то есть чем флагман). В то же время эта модель имеет приятный дизайн, крутую камеру, очень яркий изогнутый дисплей, аккумулятор на 5500 мА*ч, процессор Snapdragon 8 Gen 2.

В комплекте с OnePlus 12R вы получите быструю зарядку на 100 Вт, чехол, защитную плёнку (сразу на экране). Однако при этом смартфон не поддерживает беспроводную зарядку, у него нет влагозащиты.

Оснащена новинка экраном с Full HD++, LTPO, 12-битной матрицей, частотой обновления 120 Гц. Запас яркости очень большой: производитель обещает до 4500 нит.

Работает OnePlus 12R на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 (8/12/16 ГБ оперативной памяти). В AnTuTu он набирает больше 1,5 миллиона баллов. Без проблем справляется он с любыми задачами и нагревается всего до 40 градусов.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

Ёмкость аккумулятора у 12R составляется 5500 мА*ч. Дня на 1,5 вам точно должно хватать смартфона. При этом до 100% он заряжается меньше чем за 30 минут.

Селфи-камера на 16 МП у OnePlus 12R делает вполне нормальные фото, но видео записывает только в Full HD 30 к/с. Основная камера имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией, ширик — 8 МП, макро — 2 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше. Камера основная у этого смартфона очень хорошего уровня, хоть и не флагманская. Видео она может записывать максимум в 4К 60 к/с.

Вывод

OnePlus 12R — это однозначно топ за свои деньги. Вы получите один из самых мощных процессоров, хороший и яркий дисплей, отличные стереодинамики, хорошую автономность, очень быструю зарядку, приличную основную камеру.