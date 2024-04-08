Apple заключила сделку с Shutterstock для обучения ИИ

Гонка за господство ИИ разгорается, и данные — это новое золото. Чтобы обучить свои мощные модели искусственного интеллекта, технологические гиганты обращаются к известным поставщикам контента, таким как Shutterstock. И Apple здесь не исключение.

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По данным Reuters, Apple недавно заключила сделку с Shutterstock на лицензирование миллионов изображений для обучения искусственного интеллекта. Сделка, оцениваемая в 25−50 миллионов долларов, следует за аналогичной тенденцией других технологических лидеров — Google и Amazon, как сообщается, уже сделали подобные приобретения у Shutterstock.

Такое внимание к лицензированию данных отражает отход от прежней практики соскабливания контента из Интернета. Правовые проблемы, связанные с нарушением авторских прав, подталкивают компании к заключению более официальных соглашений.

Действия Apple совпадают с предыдущими сообщениями об обсуждении с новостными издательствами лицензирования статей для обучения ИИ. Хотя Apple, возможно, и не была первой, кто вскочил на волну ИИ, похоже, она стремится наверстать упущенное. iOS 18, презентация которой ожидается на WWDC 10 июня, по слухам, будет обладать значительными функциями на базе ИИ.