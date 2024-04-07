Российские космонавты провели очередной этап эксперимента с УЗИ на МКС

Российские учёные на МКС провели очередной эксперимент с УЗИ внутренних органов

© © NASA

Космонавты с МКС работают над экспериментом «Спланх», исследуя желудочно-кишечный тракт с помощью ультразвуковых методов. Условия космического полета влияют на работу пищеварительной системы из-за невесомости, что вызывает изменения в организме.

Эксперимент позволит получить важные данные о состоянии органов ЖКТ в условиях космоса и их взаимосвязи с невесомостью. Ученые также изучают параметры кровотока в брюшной полости для получения более полной картины.

Исследование ведется совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН и будет способствовать пониманию влияния космической среды на здоровье космонавтов.