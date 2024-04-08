Пользователи соцсети X получили доступ к новой нейросетевой функции

Принадлежащая миллиардеру Илону Маску соцсеть X (Twitter) открыла доступ к своему чат-боту Grok для пользователей с платной подпиской Premium+. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Grok – это чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI (также принадлежит Маску, – «Газета.Ru») и основанный на большой языковой модели. Grok был создан по инициативе Илона Маска как ответ на появление ChatGPT от OpenAI. Grok рекламируется как «обладающий чувством юмора» чат-бот c динамичным дата-сетом в виде контента соцсети X.

Изначально Grok был доступен только подписчикам тарифа Premium+, который стоит $16 в месяц (примерно 1,5 тыс. руб. по курсу на момент публикации новости). В свою очередь базовый тариф Premium стоит в два раза дешевле.

Журналисты TechCrunch, считают, что, открывая доступ к Grok для подписчиков Premium, Илон Маск хочет, чтобы его сервис стал доступен большему количеству людей, как в случае с ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google.