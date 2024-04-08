Эксперт рассказал, каким будет взрыв звезды Бетельгейзе

На Земле учёные смогут заметить «смерть» звезды Бетельгейзе за неделю до того, как она взорвётся. Известный астрофизик рассказал, что эта звезда настолько огромна, что если бы её поместили в нашу солнечную систему, она занимала бы место между Марсом и поясом астероидов. По мнению учёных, это явление будет сопровождаться сильным светом, сравнимым с Луной.

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Вспышка Бетельгейзе будет видна на небе после коллапса её ядра, что произойдёт через неделю после первых сигналов. Научное сообщество отмечает, что подобное явление уже наблюдали в 1987 году при взрыве звезды SN1987A. Это даёт жителям Земли время подготовиться и организовать наблюдение данного явления.

Бетельгейзе не представляет опасности для Земли, так как находится на безопасном расстоянии. Эксперты считают, что это будет интересное и красивое явление, которое можно наблюдать с помощью телескопов или даже невооружённым глазом, если выбраться за город.