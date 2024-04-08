Samsung разрабатывает бюджетные смарт-часы Galaxy Watch FE 2024

Южнокорейский IT-гигант готовится представить в 2024 году первую модель бюджетной версии флагманских смарт-часов Galaxy Watch. Об этом сообщает издание GSMArena. Новинка получит название Galaxy Watch FE.

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Ожидается, что характеристики Watch FE будут очень похожи на характеристики Galaxy Watch 4 2021 года. По слухам, изначально Samsung планировала позиционировать данное устройство как Galaxy Watch 4 New.

Watch FE имеют каталожные номера моделей SM-R866F, SM-R866U и SM-R866N в различных частях мира. То есть часы будут выпущены во всем мире и не станут эксклюзивом для рынка Южной Кореи.

Точные характеристики новинки не разглашаются, но ожидается, что они будут очень близки к вышеупомянутым Galaxy Watch 4. При этом, разумеется, Galaxy Watch FE будут продаваться по более низкой цене относительно устройств флагманской серии Galaxy Watch 7.

«Думайте о Galaxy Watch FE от Samsung, как о Apple Watch SE для Apple – более доступном варианте, предназначенном для привлечения внимания людей к носимым устройствам», – пишет GSMArena.