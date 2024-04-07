На ж/д переездах России установят глушители беспроводных наушников

В России на железнодорожных переездах могут начать использовать глушители сигнала Bluetooth-наушников для повышения безопасности пешеходов. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на разработчиков системы из Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (ЮФУ). Проект создается по заказу cеверо-кавказского филиала ОАО «РЖД».

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Устройство представляет собой усилитель радиосигнала и радиопеленгатор. Когда в эфире в радиусе действия системы появляется сигнал Bluetooth-наушников (работают на частоте 2,4 ГГц), устройство принимает решение о перегрузке канала.

«В результате звук в наушниках исчезает, и человек может услышать шумовую сигнализацию на переходе или приближающийся поезд. Как только пользователь покинет зону действия системы, работа наушников восстановится автоматически», – сказал лидер проекта, студент ЮФУ Вадим Кошенский.

По его словам, радиус действия может устанавливаться на каждом переходе разный в зависимости от потребности заказчика.

Разработчик также пояснил, что сейчас их устройство подавляет сигналы и Bluetooth и Wi-Fi. Со временем разработчики намерены усовершенствовать и разделить подавление.

В ЮФУ уже провели испытания системы в лабораторных условиях. В полевых условиях разработка будет протестирована, скорее всего, в июне 2024 года на территории инфраструктуры заказчика.

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