Проблемы One UI 6.1 дошли и до владельцев складных устройств Samsung

Пользователи Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 ощутили горькое послевкусие от недавнего обновления One UI 6.1. Там появились интересные ИИ-функции, но, судя по всему, для некоторых это обернулось потерей заряда батареи.

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Многие пользователи сообщают о значительном увеличении разряда батареи после установки One UI 6.1. Собственные устройства SamMobile для обзора также испытали эту проблему, что позволяет предположить, что она не единична.

Несмотря на растущее количество жалоб пользователей в социальных сетях и на официальных форумах Samsung, компания до сих пор не признала проблему разрядки аккумулятора публично. Однако подобные проблемы нередко возникают после выхода крупных обновлений, и Samsung обычно устраняет их в последующих патчах.