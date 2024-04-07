Защищенный по военным стандартам смартфон получит камеру ночного видения

Компания Oukitel готовит к выходу защищенный смартфон WP35 в середине мая, который получит камеру ночного видения и аккумулятор емкостью 11000 мАч. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Oukitel WP35 получит 6,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ с вырезом «каплей» под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней крышке разместят три камеры: основную на 64 Мп, датчик ночного видения на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп.

За производительность новинки будут отвечать бюджетный чип MediaTek Dimensity 6100+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. Среди прочих особенностей называют предустановленную ОС Android 14, программируемую кнопку красного цвета, защиту от воды и пыли по стандартам IP68/69K, а также по военному стандарту MIL-STD-810H.

Емкость аккумулятора Oukitel WP35 составит 11000 мАч, а мощность зарядки — всего 18 Вт. Сам смартфон будет весить 360 г, а его толщина составит 15,3 мм.

Oukitel WP35 представят в середине мая по стартовой цене примерно $200 (около 18,4 тыс. руб.).

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