Полностью забитый SSD MacBook Pro M2 не может очищать данные

IT-эксперт, журналист отраслевого издания рассказал о том, как случайно обнаружил либо баг, либо особенность MacBook Pro M2: операционная система на «эппловском» ноутбуке отказалась очищать переполненный SSD на 1 ТБ.

О помощи эксперта попросил его сын, который хотел утсновить новую игру на свой ноутбук, но не смог из-за «забитости» накопителя другими играми, а наибольшее место занимала игра из Steam. И когда отец попытался очистить диск стандартными средствами, система выдала ошибку; не получилось даже очистить корзину: выдавалось сообщение об отсутствии свободного пространства на SSD.

Не помогли никакие сторонние программы и даже попытки очистить накопитель через командную строку. В итоге диск пришлось сбросить до заводских настроек с удалением всех данных. Но потом восстановить данные из резервных копий Apple Time Machine не получилось.