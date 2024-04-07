Изменение климата начало угрожать выживанию осьминогов

Новое исследование выявило тревожное последствие повышения температуры океана: ухудшение зрения у осьминогов. Это жизненно важное чувство, имеющее решающее значение для выживания.

Осьминоги в значительной степени полагаются на зрение. 70% их мозга посвящено обработке визуальной информации, что превышает показатели даже человека (50%). Острое зрение позволяет им обнаруживать добычу, хищников и ориентироваться в окружающей среде.

Исследователи подвергали эмбрионы осьминогов воздействию различных температур, включая те, которые прогнозируются на будущее лето в их регионе. Они обнаружили значительное снижение количества белков, необходимых для зрения, в более теплых условиях. Это говорит о снижении остроты зрения, восприятия глубины и других важнейших зрительных функций.

Исследование также выявило тревожную тенденцию: повышенную смертность в выводках осьминогов, подвергшихся воздействию прогнозируемых в будущем температур. В некоторых случаях ни одно из яиц не вылупилось.

Работа подчеркивает необходимость дальнейших исследований, чтобы понять совокупное воздействие многочисленных экологических стрессоров, таких как подкисление океана и снижение уровня кислорода.