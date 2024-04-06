Huawei скоро выпустит складной смартфон в форме Z и собственные очки Vision Pro

Компания Huawei готовится к выпуску Z-образного складного смартфона и гарнитуры Vision Pro. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на китайского инсайдера SmartPikachu.

Согласно источнику, Huawei завершила разработку этих устройств и готовится «выставить их на прилавки магазинов», что намекает на их скорую презентацию. Складной смартфон Huawei будет иметь Z-образную складную конструкцию и экран общей диагональю около 10 дюймов. Поставлять экран для этого смартфона должна компания BOE, тогда как Zhaoli и Fusda доверили производство шарниров.

Вместе с тем ожидается выход гарнитуры смешанной реальности Huawei Vision Pro, о которой пока мало что известно.

Одинаковое название гарнитур Huawei и Apple стало причиной того, почему американской компании не разрешили зарегистрировать торговую марку Vision Pro, так как она занята Huawei.

Пока что американскую гарнитуру можно купить только в США. Apple обещала выпустить свое устройство в Китае до конца 2024 года, однако под каким названием оно поступит в продажу, неизвестно.