Ученые выяснили, где молнии бьют в одну и ту же точку чаще всего

Исследователи из Технического университета Каталонии опровергли известную поговорку о том, что молния не бьет дважды в одно и то же место.

Согласно анализу данных о грозах по всему миру с 2011 по 2020 годы, притягивают атмосферные разряды очень высокие или достаточно крутые склоны. На таком рельефе молнии с наибольшей вероятностью будут ударять в определенную область. Ученые назвали такие зоны «повторными точками молний», или ПТМ.

Специалисты установили, что чаще всего в мире повторные удары молний случаются в Каталонии на северо-востоке Испании и регионе Барранкабермеха в центре Колумбии. Эти территории различаются по климату и частоте гроз, однако похожи по рельефу, там преобладают резкие перепады высот.

Молния ударила в 18 игравших в футбол школьников

В Каталонии за девять лет зафиксировали пять миллионов ударов молний на участке площади размером 285 на 340 километров. В Барранкабермехе был изучен участок 93 на 97 километров, там зарегистрировали около 70 миллионов ударов из-за близости к тропикам.

В Каталонии 13% молний попали в высокие здания, а 72% били в Пиренейских горах на высоте 1-3 тысяч метров. В Пиренеях нашли 148 ПТМ.

Барранкабермеха расположена невысоко над уровнем моря. Средняя высота ПТМ насчитывает 175 метров. Как выяснили ученые, при наличии резких перепадов высот молнии чаще бьют в края крутых уступов.

Данное открытие поможет улучшить защиту от молний при строительстве вышек связи, электросетей и ветряных электрических станций.

Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres (JRGA).