AFP: земляне увидят звездную вспышку, случающуюся раз в 80 лет

В ближайшие пять месяцев жители Земли смогут в течение нескольких дней наблюдать редкий космический феномен — появление в небе вспышки, не уступающей по яркости Полярной звезде. Свет будет исходить от мощного звездного взрыва, случившегося в созвездии Северной короны в 3 тыс. световых лет от нашей планеты, сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информагентства AFP.

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Взрыв произойдет в двойной звездной системе, состоящей из затухающего красного гиганта и белого карлика. Обе звезды слишком холодные и тусклые, чтобы их можно было рассмотреть с Земли при обычных обстоятельствах.

Однако светила находятся так близко друг к другу, что между ними не прекращается обмен веществом. Приблизительно каждые 80 лет белый карлик накапливает достаточное количество звездной материи своего соседа для запуска цепной реакции, приводящей к термоядерному взрыву, температура которого достигает 200 млн °C. Этот феномен известен под названием «повторных новых».

По словам астрономов, последний раз звезды в Северной короне взрывались в 1946 году. Ученые не могут предсказать точные даты вспышки, но они уверены, что она произойдет в один из дней начиная с текущего месяца и до начала сентября 2024 года.