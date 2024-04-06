В Швеции могут заблокировать Twitch из-за рекламы казино

Компания Kulturnyheterna подала официальную жалобу на платформу Twitch за распространение нелегальной рекламы азартных игр. Об этом сообщает CyberSport.ru со ссылкой на подкаст компании.

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В ходе тщательного расследования было установлено, что большинство ведущих шведских стримеров активно продвигают незаконные онлайн-казино. Они транслируют свою игру, размещают реферальные ссылки и призывают своих подписчиков участвовать в азартных играх, что противоречит местному законодательству.

Kulturnyheterna направила жалобу в государственный регулятор игорной деятельности, подчеркнув, что Twitch становится главной ареной для рекламы нелегальных казино. В случае если шведские власти примут меры против такого контента, Twitch может столкнуться с блокировкой в стране или с необходимостью исключить категорию азартных игр для шведских пользователей.

Сколько получают шведские стримеры за рекламу онлайн-казино, не сообщается. По данным Екатерины Мизулиной, некоторые крупные российские блогеры за размещение одной реферальной ссылки получали по 200-300 млн руб. Сотрудничая с платформами азартных игр, блогеры получают деньги за прямые трансляции своих игр и за реферальные ссылки, в том числе за регистрации по ним и проигрыши пользователей.