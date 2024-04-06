В Швеции могут заблокировать Twitch из-за рекламы казино

В Швеции пожаловались на Twitch за незаконную рекламу казино
Компания Kulturnyheterna подала официальную жалобу на платформу Twitch за распространение нелегальной рекламы азартных игр. Об этом сообщает CyberSport.ru со ссылкой на подкаст компании.
В ходе тщательного расследования было установлено, что большинство ведущих шведских стримеров активно продвигают незаконные онлайн-казино. Они транслируют свою игру, размещают реферальные ссылки и призывают своих подписчиков участвовать в азартных играх, что противоречит местному законодательству.
Kulturnyheterna направила жалобу в государственный регулятор игорной деятельности, подчеркнув, что Twitch становится главной ареной для рекламы нелегальных казино. В случае если шведские власти примут меры против такого контента, Twitch может столкнуться с блокировкой в стране или с необходимостью исключить категорию азартных игр для шведских пользователей.
Сколько получают шведские стримеры за рекламу онлайн-казино, не сообщается. По данным Екатерины Мизулиной, некоторые крупные российские блогеры за размещение одной реферальной ссылки получали по 200-300 млн руб. Сотрудничая с платформами азартных игр, блогеры получают деньги за прямые трансляции своих игр и за реферальные ссылки, в том числе за регистрации по ним и проигрыши пользователей.