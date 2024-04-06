Президент Беларуси поздравил экипаж корабля "Союз МС-24" с успешной посадкой

Поздравив экипаж космического корабля "Союз МС-24" с успешной посадкой, на котором 6 апреля на Землю вернулась первая в истории Беларуси женщина-космонавт Марина Василевская, Александр Лукашенко пригласил в республику международное трио, информирует пресс-служба главы государства.

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Как уже сообщалось, в субботу российский космический корабль доставил на Землю с МКС Марину Василевскую, космонавта Роскосмоса Олега Новицкого и астронавта NASA Лорал О'Хару, которая, кстати, прибыла на станцию раньше - в сентябре 2023 года.

Кстати, Василевская, констатируют новостные порталы, на борту станции с успехом выполнила научную программу в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. В частности, ей было поручено и проведение спектральной видеофотосъемки поверхности планеты, а также эксперименты "Лактоферрин" и "Ураган".