Раскрыты цена и все характеристики дешевого смартфона Google

Бюджетный смартфон Google Pixel 8a получит OLED-дисплей с частотой 120 Гц и быструю зарядку на 27 Вт, сообщает портал Android Authority со ссылкой на инсайдера Yogesh Brar.

Согласно источнику, новинка предложит небольшой 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. За производительность устройства будет отвечать чип Google Tensor G3, используемый во флагманских Pixel 8. Пользователям будут доступны две версии смартфона — на 128 и 256 ГБ.

Кроме того, инсайдер заявил, что Pixel 8a получит систему из двух камер: основной на 64 Мп с оптической стабилизацией и ультраширокоугольной с разрешением 13 Мп. Такие же датчики использовались в прошлогоднем Pixel 7a.

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Среди прочих особенностей называется предустановленная операционная система Android 14, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Будет ли новинка поддерживать беспроводную зарядку, как предшественник, не сообщается.

По данным Yogesh Brar, Pixel 8a представят в мае, а в продажу он поступит за $500–550 (около 46,2–50,8 тыс. руб.).