Экипаж МКС перешел на борт корабля «Союз МС-24» перед возвращением на Землю

Это космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О'Хара.

© NASA / Roscosmos

Они попрощались с остающимися на Международной космической станции коллегами и перешли на борт корабля, после чего люки между «Союзом» и исследовательским модулем «Рассвет» российского сегмента станции были закрыты. Для Новицкого это был четвёртый полет, Василевская и О'Хара оказались на орбите впервые.

По данным «Роскосмоса», приземление спускаемого аппарата в казахстанской степи должно состояться в 10:18 мск.