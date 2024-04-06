Авторы ChatGPT захотели сделать ИИ более настраиваемым

Главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп заявил, что 2024 год станет «годом предприятий». Теперь стало известно, что компания предложит набор новых функций, призванных сделать его мощные инструменты генеративного ИИ более точными и настраиваемыми.

Основное внимание уделяется решению ключевой проблемы корпоративных клиентов: обеспечению точности генерируемого ИИ контента. Решение OpenAI заключается в настраиваемых больших языковых моделях (LLM) через API GPT-4.

Предприятия теперь могут использовать внешние источники данных для тонкой настройки своих моделей GPT-4. Это позволяет проводить целенаправленное обучение на основе отраслевой информации, что приводит к получению более точных и релевантных результатов. Компании также смогут сохранять промежуточные этапы обучения своей модели, что позволяет им развивать ее в других направлениях без полного переобучения.

А совершенно новый пользовательский интерфейс позволяет компаниям сравнивать производительность и качество различных итераций модели. Это облегчает выбор наиболее эффективной модели для конкретных нужд.

Лайткэп считает, что 2024 — это год, когда «компании начнут предлагать больше примеров использования базовых моделей». OpenAI стремится поддержать этот рост «реальными приложениями, обеспечивающими реальные бизнес-результаты».