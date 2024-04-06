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При производстве iPhone 16 возникли сложности

Производственные партнеры Apple не смогли выпустить дисплей для iPhone 16, который потребовали в компании. Об этом стало известно источникам корейского издания The Elec.

При производстве iPhone 16 возникли сложности
© Reuters

Сообщается, что при создании смартфонов iPhone 16, выпуск которых ожидается осенью, будет применена технология Border Reduction Structure (BRS). Благодаря BRS устройство получит OLED-дисплей с рекордно тонкими боковыми рамками. Однако партнеры Apple не смогли обеспечить подобное качество передних панелей.

Инсайдеры выяснили, что LG Display и Samsung Display сообщили о сложностях, возникших при проектировании новых экранов. Чтобы добиться максимально тонких рамок, ведущие от материнской платы к передней панели провода необходимо загибать. У корейских партнеров Apple получилось создать тестовые образцы экранов, но компании не смогли масштабировать производство.

Это не первая проблема, с которой столкнулись инженеры при создании iPhone 16. В марте инсайдеры сообщали, что из-за нового метода BRS OLED-экраны стали слишком сильно нагреваться при работе, но этот недостаток удалось устранить.

Ранее корпорация Apple подала в суд на бывшего сотрудника, обвинив его в сливе конфиденциальной информации. В компании считают, что инженер годами раскрывал секретные данные знакомым журналистам.

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