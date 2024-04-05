Соцсети удивили растения, умеющие кричать, когда их срезают

Пользователи соцсетей были удивлены, узнав, что растения умеют «кричать», когда их режут, пишет LADBible.

© Pexels

Международная команда ученых изучила, как растения томата и табака реагируют на стресс. Их поместили в звуконепроницаемую акустическую камеру и более шумную теплицу, оставив на несколько дней без воды, после чего срезали стебли.

Затем специалисты использовали специальный диктофон, который может записывать звуки, недоступные человеческому уху. Устройство показало, что растения, которые были срезаны, издали от 30 до 50 «криков» за час.

«Когда, например, томаты не испытывают стресс, они очень тихие», — рассказала эволюционный биолог и теоретик, старший автор исследования Лилах Хадани.

Это открытие удивило пользователей соцсетей, которые не подозревали о наличии таких способностей у растений.

«Веганы, ваш ужин плачет», — пошутили комментаторы.

Ранее ученые выяснили, что лягушки отбиваются от хищников ультразвуком.