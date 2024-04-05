Австрия может лишиться своих знаменитых ледников за 45 лет

Альпийские ледники на территории Австрии могут полностью растаять за 45 лет. Об этом заявили эксперты Альпийского клуба Австрии, сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информагентства Agence France-Presse (AFP).

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По словам специалистов, за 2023 год 93 австрийских ледника в среднем сократились на 24 метра. При этом ледник Пастерце потерял 203,5 метра, а Реттенбахферненр — на 127 метров.

В Альпийском клубе предупредили, что из-за сильного потепления ко второй половине XXI века практически вся Австрия будет свободной ото льда.

В организации призвали усилить защиту ледников в рамках общих усилий по поддержанию биологического разнообразия, отметив, что из-за расширения горнолыжных курортов альпийские регионы страны остаются под постоянным давлением.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в 2023 году крупнейшие ледники во всем мире понесли самую большую потерю льда с момента начала наблюдений в 1950 году, «вызванную сильным таянием как в западной части Северной Америки, так и в Европе».

В Швейцарии, где базируется ВМО, только за последние два года альпийские ледники потеряли 10% своего объема.