Электромобили могут уничтожить популяцию обезьян в Африке

Международная группа ученых из Германии, США, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуара пришла к выводу, что растущий спрос на полезные ископаемые, которые необходимы для создания «экологически чистых» электромобилей, может привести к уничтожению почти 200 тысяч человекообразных обезьян в Африке. Об этом пишет NakedScience.

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Исследователи под руководством немецкого биолога Джессики Юнкер (Jessica Junker) из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера сопоставили имеющиеся данные о местоположении полезных ископаемых в 17 африканских странах с плотностью и распределением популяций животных. Результаты их работы были опубликованы в журнале Science Advances.

В итоге выяснилось, что в Западной Африке добыча полезных ископаемых может затронуть примерно 80% популяции четырех групп человекообразных обезьян: обыкновенных шимпанзе (Pan troglodytes), карликовых (Pan paniscus), или бонобо, а также двух видов горилл — западной гориллы (Gorilla gorilla) и восточной (Gorilla beringei).

В частности, разработка полезных ископаемых станет причиной шумового загрязнения, приведет вырубке лесов, а значит, лишит животных мест обитания, и станет причиной болезней среди обезьян.

По данным исследователей, в общей сложности 180 тысяч горилл, бонобо и обыкновенных шимпанзе – чуть более трети всей популяции в Африке – могут оказаться под угрозой исчезновения.

При этом в центре внимания исследователей были исключительно проекты, предполагающие только один из способов добычи ископаемых – открытый. Но если учесть воздействие «кустарных рудников», то угроза популяции обезьян будет еще больше.

Кобальт, марганец и графит используют в производстве литийионных аккумуляторов для электромобилей. Другие материалы, добываемые в африканских странах, включая бокситы, платину, медь и литий, применяют для создания «экологически чистых» технологий, таких как ветряные турбины и солнечные батареи, напоминает издание.

Ранее акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen упали в цене на фоне новостей о решении Tesla понизить стоимость электромобилей в США и Европе.