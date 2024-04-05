СМИ: Android 15 не позволит надолго выключить Bluetooth

Недавно Google выпустила несколько бета-версий операционной системы Android 15. Как пишет портал SamMobile, каждую неделю разработчики замечают новые функции и особенности, одна из них - возможное автоматическое включение Bluetooth.

© Unsplash

По данным SamMobile, Android 15, возможно, будет включать Bluetooth через день после его отключения, чтобы повысить эффективность функции «Найти устройство».

Ожидается, что обновленная функция «Найти устройство» будет запущена на следующей неделе. Этот сервис позволяет пользователям отслеживать потерянные или украденные устройства.

Для реализации функции в Google создали сеть из миллиардов Android-устройств (для ее работы в основном используется Bluetooth). Android-устройства пингуют близлежащие совместимые гаджеты через Bluetooth, создавая огромную ячеистую сеть и позволяя отслеживать потерянные телефоны.

Данные полностью зашифрованы, поэтому угрозы, что местоположение телефона может отследить кто-то другой, нет. Только владелец может отслеживать устройства, зарегистрированные в его учетной записи Google. Кроме того, только системные приложения могут включать и отключать Bluetooth, поэтому никакое стороннее приложение не сможет им управлять.

Функция «Найти устройство» не будет такой эффективной, если владельцы телефонов будут надолго отключать Bluetooth, подчеркивает издание.

SamMobile отмечает, что компании, производящие смартфоны, могут предложить дополнительные возможности отключения Bluetooth для пользователей, которые хотят экономить заряд батареи.