Ученые выяснили, когда именно появилась Луна

Американские астрономы из Университета штата Аризона вычислили время рождения Луны. Согласно их расчетам, спутник нашей планеты появился спустя 50 млн лет после формирования Солнечной системы. Исследование представили на 55-й ежегодной конференции о Луне и планетах (LPSC 2024).

Ученым известно, как именно образовалась Луна. Считается, что в ранней Солнечной системе планета размером с Марс под названием Тейя врезалась в Землю по касательной траектории. Эта катастрофа выбросила на орбиту гигантское количество материала, из которого затем и появилась Луна. Но до последнего времени было трудно точно сказать, когда именно это случилось, поскольку существующие свидетельства противоречивы.

Команда объединила основные теории и на их основании определила, что столкновение Земли с Тейей случилось через 50 млн лет после создания Солнечной системы чуть более 4,5 млрд лет назад. Затем последовал период охлаждения продолжительностью 10 млн лет. После этого Луна прошла цикл повторного нагревания, который длился 200 млн лет.

Вторичный нагрев спутника был вызван приливными силами, поскольку орбита Луны на ранней стадии существования не была стабильной. Приливные силы сжимали и растягивали небесное тело, расплавляя составляющие его породы. Такие же процессы наблюдаются на других лунах в Солнечной системе, включая луны Юпитера Европу и Ио.