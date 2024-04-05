Perservance взял пробу грунта на Марсе, в которой могут быть признаки жизни

Ровер Perservance взял новую пробу марсианского грунта из области, которая в далеком прошлом планеты могла быть пляжем. Как сообщает пресс-служба NASA, в ней оказалось 75% карбонатных зерен, сцементированных почти чистым кремнеземом. По словам ученых, на Земле подобные минералы сохраняют следы органики.

Как отметил сотрудник проекта Perseverance в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене Кен Фарли, взятая проба — именно тот образец, который ученые хотели найти.

«Почти все минералы в породе, которую мы только что взяли, образовались из воды. На Земле минералы, отложенные в воде, часто хорошо улавливают и сохраняют древний органический материал и биосигнатуры», — объяснил Фарли.

Он выразил надежду, что взятые марсоходом керны удастся доставить на Землю для более внимательного изучения. Для Perservance это может оказаться наиболее древней пробой грунта — всего за время своей миссии ровер взял уже 24 образца породы.

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Ранее один из снимков марсохода стал предметом обсуждения в Сети — пользователи узрели в камнях на поверхности человеческое лицо. Некоторые стали шутить, что больше всего оно напоминает Карла Маркса, что подтверждает статус Марса как «красной» планеты.