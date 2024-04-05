Boeing отложила запуск пилотируемой капсулы Starliner

Американская авиастроительная компания The Boeing Company отложила запуск пилотируемой миссии Crew Flight Test к МКС из-за сложностей в согласовании с графиком работы станции.

Crew Flight Test — третья всего и первая пилотируемая миссия Boeing. Изначально NASA и Boeing должны были запустить космическую капсулу Starliner с двумя астронавтами на борту 1 мая. Но компания затянула сроки подготовки к полёту в силу обнаружившихся проблем с защитной ленточной обмоткой корабля, которая оказалась легковоспламеняющимся материалом, и дефектов с парашютной системой Starliner.

В итоге принято решение отправить капсулу 6 мая, ввиду попадания в график работы МКС.