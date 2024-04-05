Samsung начала производство дешевого флагмана

Компания Samsung уже запустила производство субфлагмана Galaxy S24 FE. Его выход ожидается раньше, чем ожидают другие, пишет портал The Elec.

Бюджетный флагман Samsung Galaxy S24 FE будет представлен уже этим летом, что указывает на пересмотр графика выхода моделей FE. Например, прошлогодний Galaxy S23 FE дебютировал в октябре.

По данным источников The Elec, Samsung уже запустила производство деталей для экранов Galaxy S24 FE, а их объемы достигают миллионов. По всей видимости, новинка будет представлена вместе с другими бюджетными флагманами компании — Galaxy Z Fold FE и Z Flip FE.

О Samsung Galaxy S24 FE пока мало что известно. По слухам, смартфон получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400. Однако это неподтвержденная информация. Тем более Samsung обычно использует в субфлагманах не актуальные чипы, а прошлогодние, поэтому смартфон, скорее всего, получит Snapdragon 8 Gen 2.

Кроме того, если Samsung не отойдет от «формулы» смартфонов серии FE, новинка может получить аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, тройную камеру и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.