Названы самые мощные гаджеты Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг производительности гаджетов Apple. Смартфоны компании не попали в топ-5.

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На первом месте уже не первый месяц держится iPad Pro 12.9 с чипом Apple M2, который набрал в марте 2,15 млн баллов AnTuTu. За ним следуют iPad Pro 11 M2 (1,95 млн) и iPad Pro 11 M1 (1,76 млн). В пятерку самых производительных гаджетов Apple также вошли iPad Pro 12.9 M1 (1,72 млн) и iPad Air M1 (1,69 млн).

Смартфоны компании расположились с шестого по десятое место. Лучшим среди них оказался iPhone 15 Pro, который в бенчмарке набирает в среднем 1,52 млн баллов. Седьмая строчка рейтинга досталась версии iPhone 15 Pro Max (1,5 млн). Оба устройства оснащены чипом Apple A17 Pro.

Затем идут iPhone 14 Pro (1,42 млн), iPhone 14 Pro Max (1,42 млн) и iPhone 15 Plus (1,37 млн), за производительность которых отвечает чипсет Apple A16 Bionic.

Отмечается, что сбор данных проводился с 1 по 31 марта. Кроме того, разработчики бенчмарка AnTuTu подчеркивают, что оценку производительности Android и iOS-устройств нельзя сравнивать по баллам.