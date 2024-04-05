Ученые научили магнитный компас смартфона измерять уровень сахара в крови

Ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST) Минторга США разработали простую насадку для смартфона, которая превращает его в прибор для измерения уровня глюкозы в крови и кислотности жидкостей с лабораторной точностью. Как сообщает New Atlas, для нее подойдет любое устройство с магнитным компасом.

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В основе приставки лежат специальные тест-полоски из биогидрогеля с вкраплениями намагниченных наночастиц. Две полоски закладываются в насадку, а сверху устанавливается капсула с образцом жидкости. Она оказывает влияние на верхнюю полоску — в зависимости от показателей образца она растягивается или сжимается. Намагниченные области также сдвигаются относительно друг друга, что регистрирует встроенный в смартфон магнитный датчик.

Точность измерения составляет несколько миллионных долей моля. Это исследователи продемонстрировали на примере смартфона Motorola Moto E 2020 года выпуска. Подобные показатели позволяют измерять уровень сахара в крови по слюне пациента, отказавшись от неприятной процедуры прокола пальца. Также прибор способен делать множество других анализов — от медицинских до природоохранных и химических.

Для воплощения разработки в коммерческом продукте ученым еще потребуется время. В частности, необходимо разработать способ массового производства гидрогелевых тест-полосок, а также найти методы делать их стабильными и пригодными к использованию в течение длительного времени при хранении.