Врачи рассказали, как «шортсы» и «рилсы» влияют на здоровье

Смартфоны освободили людей от множества дел и дали безграничный доступ к информации, однако многие пользователи тратят выигранное время на просмотр ненужного контента. Как сообщает газета «Известия», взамен люди получают зависимость от коротких видеороликов и проблемы со здоровьем.

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Как отметил доцент кафедры остеопатии СЗГМУ имени Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш, вред от постоянного использования смартфона можно разделить на две категории: для тела и для нервной системы.

«В последнее время появился термин «шея мобильного телефона». Это дословный перевод англоязычного обозначения нового диагноза. Когда человек постоянно склоняется к экрану телефона, происходят изменения в шейном отделе позвоночника; ухудшается приток крови к головному мозгу и отток от него. В результате снижается концентрация внимания, появляются боли и тяжесть в голове», — сказал эксперт.

По словам врача, неверное использование мобильного телефона сказывается и на внешнем виде шеи. Она некрасиво выдвигается вперед и кажется короче. Человек сутулит плечи, изменяется осанка.

Офтальмолог Анна Семакина подчеркнула, что кровоснабжение глаз зависит от здоровья позвоночника, в частности — шейного отдела. По этой причине становится очень важным правильная поза во время работы со смартфоном — спину следует держать ровно. Кроме того, следует учитывать нагрузку на глаза и беречь их.

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Специалисты предостерегают и о возможных негативных последствиях для нервной системы и психики. Длительный просмотр контента в соцсетях специалисты называют «фастфудом» для мозга.

«Когда мозг получает примитивный контент, то качество мыслительной деятельности снижается. Человеку труднее сосредотачиваться на научных проблемах и важных задачах. Из-за постоянно сменяющихся коротких роликов или постов мозг не успевает анализировать информацию, теряется качество восприятия», — сказал Белаш.

Невролог сравнил деятельность мозга с физической активностью. Если не «упражняться», то мозг атрофируется, как и мышечная ткань. По словам Белаша, он перестает работать в должной мере, как только теряет полноценную нагрузку.

Руководитель реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова подчеркивает, что зависимость от смартфонов связывают с «быстрым» дофамином — нейромедиатором, который вырабатывается при получении человеком удовольствие. Кроме того, играет роль и «клиповое мышление» — оно основано на восприятии картинок и быстрой обработке информации. Информацию в таком случае человек получает уже в «разжеванном» виде, что в результате «расслабляет» мозг.

С точки зрения медицины наиболее опасно бесконтрольное использование смартфона для детей и подростков, поскольку их жизненно важные системы и органы лишь формируются. По словам Белаша, увлеченные второсортным интернет-контентом школьники, как правило, менее усидчивые, у них наблюдается дефицит внимания. Кроме того, подобные привычки мешают формированию навыков произвольной саморегуляции умственной деятельности.