Xiaomi представила посудомоечную машину с ИИ

Xiaomi шокирует рынок умной бытовой техники: представлена посудомоечная машина с искусственным интеллектом!

© Ferra.ru

Компания анонсировала модель Xiaomi Mijia P2, которая не только моет посуду, но и сама выбирает режим, умеет дезинфицировать и выступит в роли сушилки. И всё это – за умопомрачительную цену в 80 тысяч рублей!

Что же умеет этот гаджет из будущего? Во-первых, интеллектуальный подход: посудомойка сама определит степень загрязнения посуды и подберет оптимальный режим, экономя воду и моющее средство.

© ITHome

Во-вторых, борьба с микробами: 75 градусов горячей воды и мощная сушка не оставят шансов бактериям. В-третьих, вместительность! За один цикл можно вымыть аж 116 предметов, а гибкая система корзин позволит расставить любые тарелки и кастрюли.

Ключевые фишки модели – уникальная система распыления воды для идеальной чистоты, интеллектуальное управление через приложение или голосом, а также сенсор, который автоматически подберет программу мойки исходя из того, насколько грязная у вас посуда.