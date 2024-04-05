Стоит ли покупать Samsung Galaxy A35 5G

На YouTube-канале Quke.ru рассказали подробнее о новом Galaxy A35 5G и о том, стоит ли его вообще покупать.

В комплекте с Samsung Galaxy A35 5G вы получите только кабель. Качество сборки у смартфона отличное. Также он оснащён защитой от влаги по стандарту IP 67.

Дисплей у Galaxy A35 5G сам по себе хорошо. Но вот рамки у него очень большие по сравнению с экранами у конкурентов. Диагональ экрана у А35 имеет диагональ 6,7 дюйма, матрицу AMOLED, частоту обновления 120 Гц. Проблем с откликом у дисплея нет, поэтому вы можете на этом смартфоне даже запускать экшн-игры. Однако у этой модели большой ШИМ.

Оснащён А35 процессором Exynos 1380 (6/8 ГБ ОЗУ), который стоял на А54. При работе с телефоном ощущается, что процессор всё-таки не до конца оптимизирован либо у него не самая удачная версия. Временами случаются микрофризы, но плавность сносная. В AnTuTu набирает устройство 600 тысяч баллов. Для игр оно подходит мало, несмотря на хороший отклик дисплея.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

С автономностью у А35 та же самая ситуация, что и у А54. Это аккумулятор на 5000 мА*ч и максимальная мощность зарядки 25 Вт. До 100% заряжается смартфон за 1,5 часа. Также вы можете ожидать 6 часов работы экрана, но в целом его хватит примерно на один день работы.

Фронтальная камера у новинки имеет разрешение 13 МП и возможность записи видео в 4К. Основная камера у А35 на 50 МП с оптической стабилизацией. Из дополнительных объективов — ширик на 8 МП и макро на 5 МП. В сравнении с А34 на основную камеру фотографирует и записывает видео А35 лучше. Но всё же по качеству снимков он находится примерно между А34 и А54.

Вывод

По сравнению с А34 у А35 стала немного лучше камера, интереснее дизайн, появился Wi-Fi 6. Но в остальном Galaxy A35 несильно далеко ушёл от предшественника. Поэтому нет особого смысла сейчас покупать А35 вместо прошлогоднего А34. Даже лучше вместо новинки взять А54, который ничем ей не уступает.