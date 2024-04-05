Какие новые функции появятся в «Проводнике» с обновлением Windows 11 24H2

Хотя «Проводник» в Windows 11 не был радушно встречен при запуске, Microsoft постепенно улучшает его.

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Так, обновление 24H2 принесет еще больше полезных изменений.

Метки в контекстном меню: теперь значки для копирования, вставки и других действий в контекстном меню дополнены понятными метками, что упрощает их использование.

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Copilot в «Проводнике»: выберите файл и отправьте его в Copilot, чтобы получить доступ к функциям продолжения, объяснения и другим контекстным действиям. Например, для изображений будут доступны варианты редактирования.

Пакетное изменение конфликтов при извлечении: при извлечении архива вы сможете выбрать, как поступить со всеми файлами, имеющими одинаковые имена.

Редактирование метаданных PNG: теперь можно редактировать метаданные PNG-файлов, добавляя теги, рейтинги, названия и другие сведения.

Создание TAR- и 7z-архивов: Windows 11 24H2 позволяет не только распаковывать, но и создавать архивы в форматах TAR и 7z.

И это еще не все! Microsoft также планирует добавить поддержку перетаскивания в адресную строку «Проводника» в одном из будущих обновлений.