Первое поколение iPad Pro OLED засветилось в базе индийского регулятора

Новейшим iPad Pro с ярким OLED-дисплеем совсем скоро станет доступен в Индии.

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Несколько моделей планшетов от Apple уже прошли сертификацию в Индийском бюро стандартов (BIS). Это значит, что их релиз в стране не за горами!

Ходят слухи, что Apple может представить OLED-версию iPad Pro уже к маю этого года. Ожидается, что планшеты получат усовершенствованные дисплеи, созданные совместно компаниями Samsung и LG.

Ранее производство было омрачено снижением выпуска пригодных экранов, что могло привести к росту цен на конечное устройство. Однако, похоже, эти трудности преодолены.

Источники в цепочке поставок утверждают, что отгрузки OLED-панелей для новинок начались в феврале. Так или иначе — ждем ближайшей презентации Apple, посвященной планшетам.