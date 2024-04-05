Samsung представит два дешевых складных смартфона

Южнокорейская корпорация Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем. О планах компании стало известно журналистам китайского издания MyDrivers.

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В сети появилась информация, что будущим летом Samsung должна представить сразу два недорогих складных устройства. Первое — смартфон-планшет Galaxy Z Fold FE, который должен получить габариты 155,1х67,1х14,2 миллиметра в сложенном состоянии. Второе — раскладушка Galaxy Z Flip FE с габаритами 165,2х71,9х6,9 миллиметра.

Инсайдеры также рассказали, что первый представленный телефон выйдет с процессорами Snapdragon и Exynos — в зависимости от региона продаж. Более дешевый Galaxy Z Flip FE будет иметь чип Snapdragon 7s Gen 2.

Также модели оснастят накопителями емкостью 256 и 512 гигабайт. Galaxy Z Fold FE будет иметь 12 или 16 гигабайт оперативной памяти, Galaxy Z Flip FE выйдет в версии с 8 гигабайтами. Стоимость будущих смартфонов не раскрывается.

В середине марта корейские источники рассказали, что компания Apple отложила выпуск первого складного смартфона. Из-за затянутого процесса разработки выход аппарата перенесли на 2027 год.