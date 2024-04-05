Индия разработает закон об использовании искусственного интеллекта

Правительство Индии намерено разработать закон, регулирующий применение искусственного интеллекта (ИИ), чтобы защитить интересы издателей новостей и создателей контента, а также минимизировать ущерб для пользователей.

© Unsplash

Об этом сообщил министр коммуникаций, электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав.

"Новый закон будет сбалансированным и сильным в обеспечении прав и распределении доходов между издателями новостей, создателями технологий с применением ИИ, включая большие языковые модели. Закон предоставит хорошие возможности для внедрения инноваций", - привела слова министра газета The Economic Times.

Законодательные меры о применении ИИ могут стать частью разрабатываемого закона о цифровой Индии, который должен заменить устаревший закон об информационных технологиях, принятый в 2000 году.

"Происходит переход [к широкому использованию ИИ]. Наша позиция заключается в том, чтобы от этого не пострадала защита прав интеллектуальной собственности, а также не было коммерческих и финансовых последствий", - сказал Вайшнав.

Он подчеркнул, что саморегуляция применения ИИ технологическими компаниями в Индии будет опираться на закон, который защитит интересы и права издателей, а также создателей новостного контента.

В январе 2024 года индийская Ассоциация издателей цифровых новостей (DNPA), объединяющая 17 крупнейших электронных СМИ в стране, потребовала от правительства защиты от возможного нарушения авторских прав при использовании моделей искусственного интеллекта.