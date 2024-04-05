Парламент Японии высказался против применения гаджетов в работе законодателей

Представители руководства всех представленных в парламенте Японии политических партий единодушно высказались против использования смартфонов, планшетов и других гаджетов в ходе дебатов законодателей. Это решение было утверждено на заседании специальной консультативной группы ключевой нижней палаты по цифровизации, сообщила газета Sankei.

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Против использования устройств, в частности, высказались все нынешние и бывшие руководители комитетов и комиссий парламента. В итоге дискуссии на эту тему было решено временно прекратить.

Один из участников обсуждения, как сообщает газета, заявил, что использование гаджетов в ходе дебатов может "создавать проблемы для престижа" депутатов. Вероятно, речь идет о том, что не все они, особенно представители старших поколений, смогут в равной степени эффективно пользоваться такими устройствами. В результате в ходе дискуссии в парламенте будут по-прежнему применяться только распечатанные на бумаге материалы, в том числе прикрепленные к картонным панелям.

В ноябре 2023 года председатель одной из комиссий парламента сделал официальное замечание министру цифровизации Таро Коно, когда тот в ходе обсуждения попытался воспользоваться смартфоном. Этот политик считается поборником использования гаджетов в деятельности депутатов.