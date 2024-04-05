Иркутский планетарий показал фото кометы Понса-Брукса

Иркутским астрономам удалось сделать снимок знаменитой кометы - для этого пришлось выбраться за городскую черту, дождаться темноты и поэкспериментировать с оптикой.

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"Вот она - комета Понса-Брукса! Заставила нас и понервничать, вытаскивая машину из грязи и снега, и померзнуть", - сообщили в Иркутском планетарии.

Специалисты рассказали, что невооруженному глазу космический объект недоступен (тем более - в городе), а, например, в бинокль его можно различить как "пушистую звездочку". Даже 150-миллиметровый телескоп позволяет увидеть лишь крохотное туманное пятно.

"Только электронный телескоп, накопив свет за две минуты, показал нам это изображение", - поделились в планетарии, присовокупив снимок.

Считается, что комета Понса-Брукса из семейства Галлея открыта летом 1812 года астрономом из Франции Жан-Луи Понсом. Она отличается довольно долгим периодом обращения вокруг Солнца - более 70 лет.

Напомним, в январе астрономы Приангарья рассказали, чем небо порадует любителей в этом году.