Птицы эволюционировали иначе, чем ученые думали

На протяжении десятилетий ученые по крупицам собирали эволюционную историю птиц — последних выживших динозавров. Но недавнее открытие в корне меняет наше представление об их семейном древе.

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Новое исследование, опубликованное в PNAS и Nature, показывает, что причуда в ДНК птиц ввела нас в заблуждение относительно того, как эти пернатые динозавры диверсифицировались. Виновник? Участок хромосомы, который отказывался рекомбинировать (смешивать свою генетическую информацию) с соседней ДНК в течение миллионов лет после вымирания динозавров. Этот «замороженный» участок создавал обманчивую картину, объединяя таких птиц, как фламинго и голуби, в группу близких родственников.

«Мы и представить себе не могли, что в геноме окажется большой участок, который будет вести себя необычно», — говорит ведущий исследователь доктор Эдвард Браун. «Эта аномалия замаскировала истинные отношения между группами птиц, предложив родословную из двух категорий, в то время как на самом деле существует четыре различных рода».

В ходе исследования были секвенированы геномы сотен видов птиц и проанализированы их генетические данные. Ключевым виновником искажения результатов оказался «липкий» сегмент ДНК.

«Удивительно то, что этот период подавленной рекомбинации мог вводить в заблуждение результаты анализа на протяжении более 60 миллионов лет», — говорит Браун. «Это открытие указывает на возможность существования подобных скрытых аномалий в геномах других видов».

Несмотря на необходимость дальнейших исследований, это открытие открывает путь к более полному пониманию разнообразия птиц и их пути от предков-динозавров.