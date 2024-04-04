В США пациента с пересаженной свиной почкой выписали домой

Пациент, которому провели первую в мире операцию по трансплантации генно-модифицированной почки свиньи, 62-летний американец, выписан из больницы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на докторов больницы в американском Массачусетсе.

© Massachusetts General Hospital

По их словам, Ричарда Слеймана выписали в стабильном состоянии спустя две недели после операций по пересадке почки, которая состоялась 21 марта.

Слейман больше не нуждается в диализе. Он чувствует себя хорошо, орган справляется со своими функциями.

Несмотря на то, что у него нет признаков отторжения органа, врачи не торопятся делать однозначных выводов об успехе операции.

Две предыдущие трансплантации органов от генетически модифицированных свиней оказались неудачными. Обоим пациентам пересадили сердца, и оба умерли через несколько недель.